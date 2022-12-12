أوكرانيا تُعلن القوات الروسية تقصف بلدتين في دنيبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، إن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بصواريخ من طراز جراد وأوراجان والمدفعية الثقيلة خلال الليلة الماضية.

وذكر ريزنيشنكو - في منشور له عبر موقع "تليجرام" الالكتروني نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية الرسمية - "كانت ليلة صعبة في منطقة نيكوبول، أرهب الروس بلدتين؛ هما نيكوبول ومارانيتس باستخدام صواريخ جراد وأوراجان والمدفعية الثقيلة، كذلك تم إسقاط ما لا يقل عن 30 قذيفة هناك".. مشيرًا إلى أن ممثلي خدمة الطوارئ الحكومية يعملون في مكان الحادث في محاولة لإصلاح الضرر"، وأضاف "في مناطق أخرى، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية ليلا، لكن لم تكن هناك حالات طارئة".

في سياق متصل، حذر مستشار عمدة ماريوبول الأوكرانية بترو أندريوشينكو من أن "السخط العام من استمرار الاحتلال الروسي لماريوبول قد يتحول إلى أعمال شغب شاملة خاصة مع استمرار نقص التدفئة في المنازل"