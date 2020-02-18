أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس
آخر تحديث GMT01:24:08
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس

العرب اليوم -

العرب اليوم - أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس

إبراهيم قالن
أنقرة ـ العرب اليوم

نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الثلاثاء صحة المعلومات، التي تحدثت عن غرق سفينة تركية إثر هجوم صاروخي على ميناء طرابلس الليبي.وقال قالن: "كان هناك استهداف بالنيران، لكن لم تقع إصابات وتم الرد بإطلاق النار بكثافة، وبوسعي تأكيد عودة الهدوء إلى المرفأ بعد ذلك".وفي وقت سابق، أعلن "الجيش الوطني الليبي"، أنه تمكن من تدمير سفينة تركية محملة بالسلاح والذخيرة، بعد وصولها إلى ميناء طرابلس.من جانبه نفى مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي تقودها حكومة الوفاق الوطني الليبية، استهداف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس الليبي.وقال المتحدث لوكالة "الأناضول": "قصف مليشيات حفتر رصيف ميناء طرابلس أدى فقط لاحتراق عدة حاويات تجارية وبضائع".من جانبها، قالت مديرية الموانئ الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنه لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس أنقرة تنفي تدمير إحدى سفنها بقصف صاروخي استهدف ميناء طرابلس



أخبار ذات صلة

GMT 21:33 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

حكومة الوفاق الليبية تنفي استهداف سفينة تركية في ميناء طرابلس
العرب اليوم - حكومة الوفاق الليبية تنفي استهداف سفينة تركية في ميناء طرابلس

GMT 21:23 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

اجتياز المدرعات المصرية الاختبارات السعودية والإماراتية بنجاح
العرب اليوم - اجتياز المدرعات المصرية الاختبارات السعودية والإماراتية بنجاح

GMT 21:19 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

وفد حكومة الوفاق الليبية يقرر تعليق محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار
العرب اليوم - وفد حكومة الوفاق الليبية يقرر تعليق محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار

GMT 16:51 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

"الجيش الليبي" يعلن أعطينا أوامر بتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة داخل ميناء طرابلس
العرب اليوم - "الجيش الليبي" يعلن أعطينا أوامر بتوجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة داخل ميناء طرابلس

GMT 16:36 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

أشرف غني يفوز بولاية رئاسية جديدة في أفغانستان
العرب اليوم - أشرف غني يفوز بولاية رئاسية جديدة في أفغانستان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تميَّز بقَصَّة الصدر المحتشمة مع الحزام المُحدّد للخصر

أحلام تخطف الأنظار بفستان فضيّ في عيد ميلادها

بيروت - العرب اليوم

ارتبط اسم النجمة أحلام خلال الفترة الأخيرة بالمصمم اللبناني العالمي زهير مراد، والنتيجة إطلالات ساحرة مفعمة بالرقي والأناقة، ولمناسبة عيد ميلادها، خطفت أحلام الأنظار بفستان فضيّ طويل مزيّن بالشك الراقي، وتميّز بقصة الصدر الـV المحتشمة، مع الحزام الفضيّ الذي حدد الخصر، إضافة إلى قصة الكسرات التي زيّنت جنب الفستان ومنحته حركة لافتة، وأكملت الإطلالة بحذاء فضيّ.وسنتذكّر لهذه المناسبة معكنّ أجمل إطلالات أحلام بفساتين تميّزت باللون الفضيّ.الفساتين البراقة والمطرزة بالكريستال والترتر هي عنوان أجمل إطلالات أحلام بالفترة الأخيرة، وكلها حملت توقيع زهير مراد، وكيف إذا كانت أيضاً باللون الفضيّ الذي يزيد من لمعان اللوك. إطلالة أحلام في حفل افتتاح موسم جدة، بدت ساحرة بفستان فضيّ بأكمام طويلة وشفافة وتميّز بقصة الـA line  التي أبر...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:43 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

فساتين فاخرة وقطع من الستينيات في أزياء أوسكار دي لارنتا لخريف 2020
العرب اليوم - فساتين فاخرة وقطع من الستينيات في أزياء أوسكار دي لارنتا لخريف 2020

GMT 00:49 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

تعرف على الأماكن السياحية الفرعونية والمنتجعات في مصر
العرب اليوم - تعرف على الأماكن السياحية الفرعونية والمنتجعات في مصر

GMT 05:49 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

تصاميم وديكورات مميزة لـ"المغاسل" للحمامات الفخمة
العرب اليوم - تصاميم وديكورات مميزة لـ"المغاسل" للحمامات الفخمة

GMT 02:54 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

وزير الخارجية الأميركي يؤكّد أن إثيوبيا تقوم بإصلاحات تاريخية
العرب اليوم - وزير الخارجية الأميركي يؤكّد أن إثيوبيا تقوم بإصلاحات تاريخية

GMT 02:02 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير

تعرف على بديلة ناردين فرج في برنامج "ذا فويس كيدز"
العرب اليوم - تعرف على بديلة ناردين فرج في برنامج "ذا فويس كيدز"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:12 2020 الأحد ,16 شباط / فبراير

مغربي يخرج لأداء صلاة الفجر وزوجته تمارس الرذيلة على فراشه
العرب اليوم - مغربي يخرج لأداء صلاة الفجر وزوجته تمارس الرذيلة على فراشه

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 11:28 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا
العرب اليوم - السبب الخفي وراء اعتبار "لبوة" لفظًا خارجًا في مجتمعاتنا

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 05:36 2015 الإثنين ,23 شباط / فبراير

البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"
العرب اليوم - البنك السعودي الفرنسي يطلق الإصدار الجديد من "فرنسي بلس"

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 12:58 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب
العرب اليوم - تعرف على مميزات أنثى السرطان وطرق إيقاعها في الحب

GMT 18:29 2019 الثلاثاء ,13 آب / أغسطس

مايا خليفة تثير الجدل بعد تأكيدها أنها لم تحقق إلا 12 ألف دولار من الأفلام الإباحية
العرب اليوم - مايا خليفة تثير الجدل بعد تأكيدها أنها لم تحقق إلا 12 ألف دولار من الأفلام الإباحية

GMT 00:49 2016 الثلاثاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

أطعمة خاصة لتجنب آثار شرب الكحول في الكريسماس
العرب اليوم - أطعمة خاصة لتجنب آثار شرب الكحول في الكريسماس

GMT 07:43 2013 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون
العرب اليوم - وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون

GMT 18:10 2020 الأربعاء ,29 كانون الثاني / يناير

الفيلم السينمائي "30 مليون" يجمع نجوم الكوميديا في المغرب
العرب اليوم - الفيلم السينمائي "30 مليون" يجمع نجوم الكوميديا في المغرب

GMT 00:24 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه
العرب اليوم - عطر النعومة والصخب سكاندل من جان بول غوتييه

GMT 00:41 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

سرحان يؤكّد أنّ اضطرابات التوحّد تُكتشف عند 3 أعوام
العرب اليوم - سرحان يؤكّد أنّ اضطرابات التوحّد تُكتشف عند 3 أعوام

GMT 10:12 2015 الجمعة ,16 تشرين الأول / أكتوبر

نفي في إسبانيا وعاد إلى مصر ليصبح شاعر الشعب العروبة والإسلام
العرب اليوم - نفي في إسبانيا وعاد إلى مصر ليصبح شاعر الشعب العروبة والإسلام

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 09:15 2019 الإثنين ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء يخترعون جهاز تبريد قابلًا للارتداء لتعزيز خصوبة الرجال
العرب اليوم - علماء يخترعون جهاز تبريد قابلًا للارتداء لتعزيز خصوبة الرجال

GMT 20:54 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

جامعات بريطانيا تعتمد 200 منحة فى الذكاء الاصطناعى
العرب اليوم - جامعات بريطانيا تعتمد 200 منحة فى الذكاء الاصطناعى

GMT 01:38 2019 الأحد ,27 كانون الثاني / يناير

كارولين فلاك والكثير من النساء المشاهير يفضّلون الرجال الأصغر سنًا
العرب اليوم - كارولين فلاك والكثير من النساء المشاهير يفضّلون الرجال الأصغر سنًا

GMT 16:21 2016 الجمعة ,19 آب / أغسطس

دجَّال يخدع ضحاياه بضرورة ممارسة الجنس معه لعلاجهم من السحر
العرب اليوم - دجَّال يخدع ضحاياه بضرورة ممارسة الجنس معه لعلاجهم من السحر

GMT 05:43 2018 السبت ,26 أيار / مايو

تعرف على أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات
العرب اليوم - تعرف على أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

GMT 03:37 2016 الخميس ,04 شباط / فبراير

جهات تهمش طب الأسنان الجنائي في المملكة السعودية
العرب اليوم - جهات تهمش طب الأسنان الجنائي في المملكة السعودية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab