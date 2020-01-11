جيمس جيفري يبحث في تركيا الشأن السوري وآخر التطورات في المنطقة

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، والمبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري في اسطنبول الملف السوري والأزمة الأمريكية-الإيرانية وآخر التطورات الهامة في المنطقة، وجرى خلال لقاء مغلق بين الطرفين في المكتب الرئاسي بقصر "دولمة باهتشة" في إسطنبول، التأكيد على ضرورة استكمال تشكيل المنطقة الآمنة في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين يوم 17 أكتوبر الماضي، لضمان عودة السوريين إلى منازلهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.

وأشار الجانبان إلى ضرورة زيادة المبادرات الدبلوماسية من أجل الحيلولة دون حدوث أزمة إنسانية وموجة نزوح نتيجة تصاعد الاشتباكات في إدلب، وأكد الطرفان على ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مزيدا من الدعم لأعمال اللجنة الدستورية السورية وإجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة لضمان نجاح العملية السياسية في سوريا.

وأعرب قالن عن هواجس تركيا إزاء احتمال زيادة الصراعات الجديدة والتطرف بسبب مناخ التوتر المتصاعد بالمنطقة، وأمس التقى جيفري وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ونائب وزير الخارجية، سادات أونال، في العاصمة أنقرة.