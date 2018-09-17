قوات الاحتلال تقتحم قرية أوصرين جنوب شرق نابلس وتُطلق قنابل الصوت
GMT 21:23 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرسماع دوي انفجار وقوات الاحتلال تغلق ما يعرف بـال dco في بيت جالا
GMT 21:21 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرطائرة لقوات الاحتلال استهدفت شخصين بزعم محاولتهما زرع جسم مشبوه شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
GMT 21:16 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرشبّان يُشعلون النار في دشمةٍ لقناصة الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزّة
GMT 10:09 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرمنظمة التعاون الإسلامي تدعم 7 مشاريع في فلسطين ولبنان وأوغندا والسنغال
GMT 08:49 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرماروس سيفكوفيتش يعلن ترشحه لرئاسة المفوضية الأوروبية
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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