سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية في بغداد

استهدفت ستة صواريخ، الاثنين، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث يوجد مقر السفارة الأميركية، التي شهد محيطها احتجاجات عنيفة خلال الأيام الماضية. وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن "ستة صواريخ استهدفت المنطقة الخضراء، وقد وقع أحدها خارج المنطقة فوق منزل أسرة عراقية، وتسبب بجروح لبعض المدنيين وأضرار مادية". وتأتي هذه التطوارت بعد موافقة البرلمان العراقي على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر. ويضيف أن على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب. وقرارات البرلمان تختلف عن القوانين، إذ إنها غير ملزمة للحكومة، لكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي دعا في وقت سابق إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.