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الرئيس العراقي برهم صالح يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي سبل تسريع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين

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العرب اليوم - الرئيس العراقي برهم صالح يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي سبل تسريع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين

الرئيس العراقي برهم صالح
بغداد ـ العرب اليوم

الرئيس العراقي برهم صالح يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي سبل تسريع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين

 

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الرئيس العراقي برهم صالح يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي سبل تسريع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين الرئيس العراقي برهم صالح يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي سبل تسريع تشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين



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