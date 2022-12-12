الشرطة الإيطالية تُعلن مقتل 3 نساء برصاص أحد المسلحين في روما

أعلنت الشرطة الإيطالية، مقتل 3 نساء برصاص أحد المسلحين وإصابة 4 آخرين خلال مشاركتهن فى اجتماع نقابى بمنطقة شمال العاصمة روما.

ونقل موقع "أر تى إي" الإيطالى عن الشرطة الإيطالية، أن كلوديو كامبى (البالغ من العمر 57 عاما) قام بإطلاق النيران على المشاركين فى اجتماع نقابى بمنطقة شمال العاصمة بعد أن سرق السلاح، مشيرا إلى أن أحد النساء التى تم قتلها هى صديقة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

من جانبها، كتبت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى -حيث نشرت صورة لها برفقة صديقها القتيلة- " بالنسبة لى ستكونين دوما جميلة وسعيدة كهذا" "ليس من الصواب أن تموتى بهذه الطريقة".

وأضافت أنه "تم اعتقال الرجل الذى قتل هؤلاء النساء الثلاث"، معربة عن أملها فى أن تأخذ العدالة مجراها فى أسرع وقت ممكن.

وقال أحد شهود العيان لموقع راى نيوز، أن المشتبه به كان رجلا يسكن المنطقة كان فى سلسلة من الخلافات مع جمعية السكان.