الرئيس الجزائري يعلن عن أنباء سارة حول استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج الشهر الجاري

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، إنه سيعلن عن أنباء سارة حول استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج الشهر الجاري.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن "هناك من يمول الفساد وهو في السجن، ويتعامل مع مخابرات دولة أجنبية".