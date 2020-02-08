سقوط بالون مفخخ قرب المزارعين في المجلس الاقليمي مرحبيم وبأعجوبة لم تقع اصابات، وتم تحييد البالون من قبل قوات الجيش
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سقوط بالون مفخخ قرب المزارعين في المجلس الاقليمي مرحبيم وبأعجوبة لم تقع اصابات، وتم تحييد البالون من قبل قوات الجيش..

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العرب اليوم - سقوط بالون مفخخ قرب المزارعين في المجلس الاقليمي مرحبيم وبأعجوبة لم تقع اصابات، وتم تحييد البالون من قبل قوات الجيش..

بالون مفخخ
غزة ـ العرب اليوم

سقوط بالون مفخخ قرب المزارعين في المجلس الاقليمي مرحبيم وبأعجوبة لم تقع اصابات، وتم تحييد البالون من قبل قوات الجيش..

 

 

 

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سقوط بالون مفخخ قرب المزارعين في المجلس الاقليمي مرحبيم وبأعجوبة لم تقع اصابات، وتم تحييد البالون من قبل قوات الجيش سقوط بالون مفخخ قرب المزارعين في المجلس الاقليمي مرحبيم وبأعجوبة لم تقع اصابات، وتم تحييد البالون من قبل قوات الجيش



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