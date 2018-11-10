مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان
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مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان

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العرب اليوم - مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان

مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان
كابول - العرب اليوم

 لقي ثلاثة أشخاص، بينهم رئيس إدارة منطقة كاهسان بولاية هرات غرب أفغانستان، مصرعهم إثر انفجار وقع داخل مكتبه.

قال المتحدث باسم حاكم الإقليم جيلاني فارهاد لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية اليوم السبت، إن رئيس منطقة كاهسان قُتل إثر انفجار وقع بداخل مكتبه ظهر اليوم.

وأشار إلى مقتل اثنين آخرَين في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن.

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مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان



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مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان مقتل 3 بينهم مسئول حكومي في انفجار غرب أفغانستان



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