سقوط صاروخين قرب مطار بغداد الدولي من دون وقوع خسائر

أفاد بيان عسكري بسقوط صاروخي كاتيوشا في المحيط الخارجي لمطار بغداد الدولي لكن دون وقوع أي خسائر.

وكان قد سقطت 4 صواريخ كاتيوشا، الاثنين، على أحد المعسكرات المحيطة بمطار بغداد الدولي إدت إلى إصابة ستة مقاتلين، بحسب خلية الإعلام الأمني.

على إثرها باشرت القوات الأمنية العراقية بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطل إطلاقها.