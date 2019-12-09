مصدر أمني عراقي يعلن عن سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي

أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بسقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي. وقال المصدر إن "صاروخين سقطا قبل قليل في محيط مطار بغداد الدولي دون معرفة الخسائر حتى الآن".

لافتا إلى أن "صفارات الإنذار أطلقت في المطار تحسبا لهجمات أخرى".