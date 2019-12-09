مصدر أمني عراقي يعلن عن سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي
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مصدر أمني عراقي يعلن عن سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي

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العرب اليوم - مصدر أمني عراقي يعلن عن سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي

مطار بغداد الدولي
بغداد ـ العرب اليوم

أفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بسقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي. وقال المصدر إن "صاروخين سقطا قبل قليل في محيط مطار بغداد الدولي دون معرفة الخسائر حتى الآن".

لافتا إلى أن "صفارات الإنذار أطلقت في المطار تحسبا لهجمات أخرى".

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مصدر أمني عراقي يعلن عن سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي مصدر أمني عراقي يعلن عن سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي



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