انتصار السيسي تبعث رسالة لضيوف مصر المشاركين في قمة المناخ

أعربت انتصار السيسي عقيلة الرئيس المصري، عن أملها في توصل المشاركين في قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، لحلول جذرية للمخاطر التي تتهدد كوكب الأرض.

وانطلقت الفعاليات الافتتاحية للقمة اليوم الأحد، في مدينة السلام بشرم الشيخ، بهدف مناقشة وإيجاد حلول للمشاكل البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري وما يتبعه من تغيرات مناخية كبيرة تهدد كوكب الأرض. وقد رحبت انتصار السيسي، بالوفود المشاركة في القمة عبر حسابها في "فيسبوك" متمنية لهم التوفيق في مهمتهم.

ويشارك في القمة وفود ورؤساء وملوك من مختلف أنحاء العالم.