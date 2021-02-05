مصر ترحب باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا

رحبت وزارة الخارجية التركية باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، داعية الأطراف الليبية إلى "الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في بيان إن مصر "ترحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة"، معربا عن "التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021".

كما أشاد بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعيا الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة "بما يسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها".

وصوت الملتقى السياسي الليبي، في وقت سابق من الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.