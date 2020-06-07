الأردن تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأردنية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن 12 حالة من حصيلة الإصابة المسلجة منذ أمس السبت، غير محلية وتعود لقادمين من الخارج، وحالة واحدة محلية وبذلك إجمالي الإصابات 808.

وأعلنت الوزارة عن إجراء 4223 فحصا مخبريا جديدا للكشف عن الفيروس ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 222128.

وأضافت أنه تم اليوم استقبال 346 مواطنا أردنيا قدموا من مصر عبر ميناء نويبع ونقلوا إلى مواقع الحجر الصحي العام في منطقة البحر الميت، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة عودة الأردنيين من الخارج.

ويوم أمس، أعلنت السلطات الأردنية عن 11 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة شفاء.

المصدر: RT