اندلاع حريق في خزان مصفاة عدن النفطية جنوب اليمن

اندلع حريق في أحد الخزانات التابعة لمصفاة عدن النفطية جنوب اليمن مساء الجمعة، بحسب مسؤول، مرحجاً أن يكون ناتجاً من "عمل تخريبي".وقال مسؤول في المصفاة إن "الخزان الذي نشب فيه الحريق يحتوي على كمية قليلة تضم بقايا مشتقات نفطية،

ويسعى الدفاع المدني الى محاصرة الحريق وعدم توسعه الى الخزانات المجاورة المليئة بالنفط والديزل الخاص بمحطات الكهرباء ضمن المنحة السعودية".

ورجح المسؤول أن يكون الحريق الذي اندلع في أحد الخزانات وامتد الى أحد الأنابيب "ناتجاً عن انفجار ويرجح أنه عمل تخريبي قامت به عناصر تخريبية".من جانبه، ذكر مصدر أمني أن قوات الأمن "منعت كل العاملين من الخروج وفتحت تحقيقاً في الحادث بعد معلومات أولية تفيد أن الحريق نتيجة انفجار وعمل تخريبي".

وتضررت المصفاة جراء المعارك خلال عام 2015 بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.وتم استئناف العمل فيها في 2016 بعد توقفه لأكثر من عام.وأدى توقف العمل بالمصفاة إلى نقص حاد في المشتقات النفطية في عدن وانقطاع في التيار الكهربائي بعد نفاد المخزون من المحطة الكهربائية.

وكان إنتاج النفط في اليمن متواضعاً حتى قبل بدء النزاع، إلا أن عائدات التصدير كانت تساهم في رفد الخزينة العامة بالايرادات.وبدأت المعارك بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات اليمينة في 2014،

وشهدت تصعيداً في 2015 خروج الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السعودية مع سيطرة الميليشيات الحوثيين بانقلاب عسكري على أجزاء كبيرة من البلاد، وتدخل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عسكرياً في البلاد دعماً للحكومة الشرعية