الرئيس السيسي يؤكد ان تفكك الدول تحت نزعات القومية خطر يهدد العالم والمنطقة العربية أكثر عرضة لها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي، إذا كانت الدولة الوطنية القائمة على مبادئ المساواة مهددة بالتفكك.

وأضاف الرئيس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تفكك الدول تحت نزعات القومية، خطر كبير يهدد العالم، والمنطقة العربية أكثر عرضة لهذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على قوام الدول أولوية أساسية لسياسة مصر في المنطقة بالحفاظ على وحدة اليمن وسوريا، ومصر تدعم الحل السياسي في البلدين، وترفض أي استغلال لأزمات الدولتين من أطراف خارجية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ليبيا، التي تقوم مصر فيها بدور أساسي لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وتابع الرئيس: ولا يجب أن ننسى أن مبادرة الأمم المتحدة بشأن ليبيا مر عليها عام، وهو ما يستدعي تجديد الالتزام بالحل السياسي في ليبيا، وأكد أنه لا مجال لحلول جزئية في سوريا أو ليبيا أو اليمن.

وأردف الرئيس السيسي، يجب إيجاد حلول سلمية لحل أزمات جنوب السودان وحشد الموارد لدعم الدول الخارجة من النزاعات.