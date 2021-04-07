محمد بن زايد خلال يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقوف بلاده إلى جانب "الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم"، وذلك خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في أبوظبي.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "سعدت بلقاء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة"، مضيفاً: "نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات"، متمنياً للدبيبة أن "يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة".