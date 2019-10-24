حثت جینین ھینیس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمین العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، حكومة بغداد، على السماح بالاحتجاجات السلمية، والنظر بشكل إيجابي تجاهها.

ودعت الممثلة الدولية، القوات الأمنية العراقية، والمتظاهرين، إلى التصرف بما یتماشى مع القانون.

وشددت بلاسخارت في بیان، على أھمیة التمسك بمبادئ الدیمقراطیة، والإنجازات التي تحققت في السنوات الأخیرة. وأكدت ضرورة، الدفاع عن الحق في حریة التعبیر والتجمع السلمي والوصول الى المعلومات، بما یتفق تماما مع القانون.

وأبدت استعدادھا للمساعدة في البحث عن حلول، لمشاكل البلد العدیدة الموروثة من الماضي بالإضافة الى العدید من التحدیات الراھنة.