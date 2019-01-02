ماكرون يؤكد إستمرار محاربة الإرهاب في سورية في إطار التحالف الدولي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في حديث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن محاربة الإرهاب في سوريا ستستمر في إطار التحالف الدولي.

وجاء في بيان قصر الإيليزيه: "رئيس الجمهورية أكد أن أولوية فرنسا في سوريا محاربة الإرهاب، واجتثاث تنظيم "داعش" [تنظيم إرهابي محظور في روسيا]، ومواجهة أي إحياء جديد للإرهاب، وهذه الحرب لن تنتهي وستستمر في المنطقة في إطار التحالف الدولي".

المصدر سبوتنيك