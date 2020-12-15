التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن "التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة".