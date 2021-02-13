تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم إدانته
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تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم إدانته

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العرب اليوم - تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم إدانته

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب
واشنطن ـ العرب اليوم

 تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم إدانته

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تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم إدانته تبرئة ترامب في مجلس الشيوخ بعد تصويت أكثر من ثلث الأعضاء على عدم إدانته



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شكّل ظهور النجمة أنجيلينا جولي على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها الإنجليزيّة بعد غياب طويل عن الإطلالات الإعلاميّة حدثاً بحدّ ذاته. وقد كانت هذه الإطلالة مناسبة لتسلّط جولي الضوء على مفهومها للأناقة "المينيماليّة" التي تعتمد على البساطة والاستدامة في مجال الموضة. هي التي تهتمّ بمواضيع العائلة، حقوق الإنسان، والتعليم أكثر من اهتمامها بعدد الحقائب الموجودة في خزانتها. "أستثمر في قطع ذات نوعيّة جيّدة، ثمّ أرتديها حتى الموت" هكذا لخّصت أنجيلينا جولي علاقتها بالأزياء في الحوار الذي أجراه معها إدوارد إينينفول رئيس تحرير مجلة "فوغ" بنسختها البريطانيّة. وقد شدّدت فيه على أنها من أتباع الأناقة السهلة والألوان الحياديّة كالبيج، والأسود، والأبيض، والرمادي كما أنها تميل إلى ارتداء الأثواب المريحة والقفاطين التي تتنا...المزيد

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