فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدأ الرد على فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ برفض تهمة التحريض على العنف
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فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدأ الرد على فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ برفض تهمة التحريض على العنف

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العرب اليوم - فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدأ الرد على فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ برفض تهمة التحريض على العنف

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدأ الرد على فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ برفض تهمة التحريض على العنف

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فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدأ الرد على فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ برفض تهمة التحريض على العنف فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدأ الرد على فريق الادعاء أمام مجلس الشيوخ برفض تهمة التحريض على العنف



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إطلالة مميزة لسيرين عبد النور في الحلقة الأخيرة من "إنت مين"

بيروت - العرب اليوم

على مدى حلقات برنامج "أنت مين the masked singer" خطفت إطلالة سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها وأبهرتنا في كل أسبوع، وفي حلقة الختام جاء تتويج إطلالة سيرين عبد النور بفستان ساحر حمل توقيع المصمم زهير مراد.فماذا في تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور في الحلقة الأخيرة من برنامج "أنت مين the masked singer"، كما سنجول على كل إطلالات سيرين عبد النور في البرنامج.الفستان من مجموعة مجموعة Pre-Fall 2020 وقد تميّز بالشق الجانبي والقصة الـ v neckفي حلقة الختام، تألقت النجمة سيرين عبد النور بفستان طويل باللون الأزرق الميتاليكي من تصميم زهير مراد من مجموعة Pre-Fall 2020، ويصل سعر إطلالة سيرين عبد النور إلى 6225 دولاراً. وقد وقّع المصمم أكثر من إطلالة لها في الموسم الأول من البرنامج. تميّزت إطلالة سيرين عبد النور الأنيقة، بفستان من دون أكمام، تميّز بالفتحة الجانبية ...المزيد

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