توقيف 66 شخصاً وجرح نحو 50 شرطياً في تظاهرات جورجيا

أوقفت الشرطة الجورجية 66 شخصاً خلال تظاهرات شهدتها تبليسي، الثلاثاء، احتجاجاً على قانون يثير جدلاً ويستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، على ما أعلنت سلطات هذا البلد الواقع في منطقة القوقاز.

وفي بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس"، أوضحت وزارة الداخلية الجورجية أن "نحو 50 شرطياً" أصيبوا بجروح خلال هذه التظاهرات التي فرّقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.