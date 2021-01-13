تصريحات خطيرة لنائبة نيوجيرسي حول أحداث الكونجرس

أدلت النائب ميكي شيريل تصريح خطير تؤكد من خلاله إنها شاهدت بعض المشرعين يقودون الناس عبر مبنى الكونجرس في اليوم السابق لأعمال الشغب وجاءت تصريحات شيريل، عبر مقطع فيديو مدته 13 دقيقة بثته على Facebook وأضافت النائبة شيريل، ديمقراطية من نيوجيرسي، إنها شاهدت بعض المشرعين يقودون الناس عبر مبنى الكونجرس في اليوم السابق لأعمال الشغب، فيما بدا وكأنه جولة "استطلاعية ووجهت شيريل تعليقاتها إلى ناخبيها حول الخطوات التي سيتخذها الكونجرس لمحاسبة الرئيس ترامب و "المسؤولين" عن التحريض المزعوم على أعمال الشغب.