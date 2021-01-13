ترامب يدعو الأمريكيين للامتناع عن العنف والشغب في ظل إجراءات عزله

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الموطنين الأميركيين للامتناع عن أعمال العنف والشغب، وذلك وسط دعوات أنصاره للتظاهر بالتزامن مع مناقشة الكونغرس لعزله من منصبه