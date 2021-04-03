أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن تضامنه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بعد تقارير عن إحباط سلطات المملكة تحرك "لاستهداف أمن البلاد".وقال الحريري في تغريدة نشرها مساء السبت "تويتر": "أمن الأردن وسلامته قاعدة أساس في أمن العالم العربي وسلامته".

وأضاف: "كل التضامن مع القيادة الأردنية والملك عبدالله الثاني في الدفاع عن مكتسبات الشعب الأردني وحماية استقراره ورفض التدخل في شؤونه".

وفي وقت سابق من السبت أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".