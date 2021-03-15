العاهل الأردني يؤكد ستتم محاسبة كل شخص قصّر في عمله وفي حماية الأرواح

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أنه ستتم محاسبة كل شخص قصّر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين، في إشارة لحادث مستشفى السلط الحكومي، والذي أدى لوفاة 9 أشخاص نتيجة نقص الأكسجين.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس السياسات الوطني الأردني، في العاصمة عمّان.