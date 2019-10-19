أعلن رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان وزراءه في الحكومة التي يرأسها سعيد الحريري سيتقدمون باستقالاتهم ، وذلك بعد ان استنفذت القوات كل الجهود لاقناع الحكومة باتخاذ إجراءات لإيجاد حلول للوضع الاقتصادي