التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون
آخر تحديث GMT22:52:42
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون

العرب اليوم -

العرب اليوم - التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون

التحالف العربي
صنعاء - العرب اليوم

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيرين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية من محافظة الحديدة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون



أخبار ذات صلة

GMT 22:43 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في منع صفقة الأسلحة الكبرى مع الإمارات
العرب اليوم - مجلس الشيوخ الأميركي يفشل في منع صفقة الأسلحة الكبرى مع الإمارات

GMT 21:29 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

متظاهرو ذي قار اشترطوا وقف الاعتقالات وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين
العرب اليوم - متظاهرو ذي قار اشترطوا وقف الاعتقالات وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين

GMT 21:23 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

متظاهرو ذي قار يقررون فتح ساحة الحبوبي في الناصرية
العرب اليوم - متظاهرو ذي قار يقررون فتح ساحة الحبوبي في الناصرية

GMT 21:19 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

التحالف ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي
العرب اليوم - التحالف ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي

GMT 21:16 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

التحالف تدمير واعتراض زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر
العرب اليوم - التحالف تدمير واعتراض زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:56 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

أسوأ إطلالات المشاهير في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020
العرب اليوم - أسوأ إطلالات المشاهير في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020

GMT 00:32 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

"جزيرة أم النار" بقعة خالدة وتجربة سياحية فريدة في أبوظبي
العرب اليوم - "جزيرة أم النار" بقعة خالدة وتجربة سياحية فريدة في أبوظبي

GMT 04:59 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

نقدم لك ديكور منزلكِ يكشف الكثير عن شخصيّتكِ
العرب اليوم - نقدم لك ديكور منزلكِ يكشف الكثير عن شخصيّتكِ

GMT 05:14 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

أنور قرقاش يؤكد أن الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكد أن الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج

GMT 02:23 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

تساؤلات حول استقطاب الإعلام لـ"المؤثرين" اندماج أم محاولة للسيطرة
العرب اليوم - تساؤلات حول استقطاب الإعلام لـ"المؤثرين" اندماج أم محاولة للسيطرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:11 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

"ناسا" تشتري تربة قمرية بسعر "لا يصدق"
العرب اليوم - "ناسا" تشتري تربة قمرية بسعر "لا يصدق"

GMT 10:35 2018 الخميس ,22 آذار/ مارس

الباشوات والبهاوات في الجامعات
العرب اليوم - الباشوات والبهاوات في الجامعات

GMT 09:30 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

تقييم رؤساء الجامعات
العرب اليوم - تقييم رؤساء الجامعات

GMT 13:28 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

قانون للتواصل الاجتماعي
العرب اليوم - قانون للتواصل الاجتماعي

GMT 04:04 2020 الجمعة ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز المعلومات عن قفازات القيادة الواقية من الشمس للسيدات
العرب اليوم - أبرز المعلومات عن قفازات القيادة الواقية من الشمس للسيدات

GMT 11:07 2017 الإثنين ,17 تموز / يوليو

تنشيط السياحة.. والرياضة المصرية
العرب اليوم - تنشيط السياحة.. والرياضة المصرية

GMT 19:26 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

توقيع مذكرة تفاهم بين منطقة المدينة المنورة والبرنامج الوطني "مشروعات"
العرب اليوم - توقيع مذكرة تفاهم بين منطقة المدينة المنورة والبرنامج الوطني "مشروعات"

GMT 00:11 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان تُطلق خطة لتحقيق 3 أهداف
العرب اليوم - بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان تُطلق خطة لتحقيق 3 أهداف

GMT 00:21 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

تعرَّف على أسرع 5 سيارات في العالم وطرازاتها المميزة
العرب اليوم - تعرَّف على أسرع 5 سيارات في العالم وطرازاتها المميزة

GMT 23:16 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

البنك الدولي يُوافق على إقراض المملكة المغربية 400 مليون دولار
العرب اليوم - البنك الدولي يُوافق على إقراض المملكة المغربية 400 مليون دولار

GMT 02:25 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" مع أزمة انقطاع السياحة
العرب اليوم - الجوع يضرب "جزيرة الفردوس" مع أزمة انقطاع السياحة

GMT 03:50 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الوجهات السياحية للمغامرات في 2021 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفضل الوجهات السياحية للمغامرات في 2021 تعرّفي عليها

GMT 06:25 2020 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

تقرير يرصد أفضل سيارات بي إم دبليو "إم 3" عبر التاريخ تعرّف عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد أفضل سيارات بي إم دبليو "إم 3" عبر التاريخ تعرّف عليها

GMT 01:53 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

"هوندا" اليابانية تكشف النقاب عن دراجتها النارية الجديدة
العرب اليوم - "هوندا" اليابانية تكشف النقاب عن دراجتها النارية الجديدة

GMT 01:05 2020 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق تنسيق البناطيل المزينة بـ"الترتر" على طريقة النجمات
العرب اليوم - طرق تنسيق البناطيل المزينة بـ"الترتر" على طريقة النجمات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab