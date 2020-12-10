السلطات الأمنية الليبية تعلن إطلاق سراح الروسيين المعتقلين منذ العام الماضي بطرابلس

أعلنت السلطات الأمنية الليبية أطلاق سراح الروسيَّيْن مكسيم ساغولي، وسامر حسن سعيفان، المعتقلين بطرابلس منذ العام الماضي وقالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق بطرابلس تم إطلاق سراح الروسيين مكسيم شوغالي ومرافقه سامر سعيفان بعد القبض عليهما شهر مايو 2019 بتهمة ارتكاب أفعال مضرة بأمن الدولة وعرضت عملية بركان الغضب "صورة قالت إنها آخر صورة التقطت للمواطنين الروسيين متهمة الاثنين "بالجاسوسية" وأظهرت الصور أن المواطنين يحملان تقريرا أصدره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب باللغتين العربية والإنجليزية يرصد ما وصفها "أبرز جرائم العدوان على العاصمة طرابلس خلال الفترة من أبريل 2019 إلى أبريل 2020" حسب وصفهم.

وأكدت عملية بركان الغضب أن المتهمين أحيلا للنيابة العامة بتهمة ارتكابهما أفعالا مضرة بأمن الدولة بعد أن قبضت عليهما السلطات الليبية في شهر مايو 2019 وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في منتصف العام الجاري، حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق في ليبيا بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبًا.