الولايات المتحدة تدين مقتل اثنين من رعاياها في الهجوم الإرهابي بهولندا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي في أمستردام وأصاب خلاله أفغاني أميركيين اثنين طعناً بسكين، منددة بالعمل الإرهابي ووصفته "بالمرعب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان " إن السلطات الهولندية أعلنت أن تحقيقها يتركز على دافع إرهابي لهذا الهجوم غير المبرر والمرعب"، مضيفة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين في معركتنا المشتركة ضد كل أشكال الإرهاب، موجهة الشكر إلى الشرطيين والأطباء في أمستردام لجهودهم الشجاعة والتي تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدي ومعالجة مواطنينا.