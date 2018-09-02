الولايات المتحدة تدين مقتل اثنين من رعاياها في الهجوم الإرهابي بهولندا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الهجوم الذي وقع الجمعة الماضي في أمستردام وأصاب خلاله أفغاني أميركيين اثنين طعناً بسكين، منددة بالعمل الإرهابي ووصفته "بالمرعب".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في بيان " إن السلطات الهولندية أعلنت أن تحقيقها يتركز على دافع إرهابي لهذا الهجوم غير المبرر والمرعب"، مضيفة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب حلفائنا الهولنديين وآخرين في معركتنا المشتركة ضد كل أشكال الإرهاب، موجهة الشكر إلى الشرطيين والأطباء في أمستردام لجهودهم الشجاعة والتي تكللت بالنجاح لاعتقال المعتدي ومعالجة مواطنينا.
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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