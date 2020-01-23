أمين رابطة العالم الإسلامي يؤكد أن الهولوكوست قدمت جريمة ضد البشرية

أمين رابطة العالم الإسلامي يؤكد أن الهولوكوست قدمت جريمة ضد البشريةقال أمين رابطة العالم الإسلامي، محمد العيسى، إن الهولوكوست جريمة ضد البشرية وقد قدمت درسا استوعبه الجميع، مضيفا أن الإسلام يشجب ويستنكر تلك الجرائم "التي لا يوجد ما يبررها".وأوضح العيسى، أن النازيين كانوا ضد كل من لا ينتمي للعرق الآري"، مضيفا "لقد نفذوا جرائم بشعة بالغاز والحرق"وذكر، خلال مشاركته بذكرى محرقة الهولوكوست في بولندا "تلك الجرائم ارتكبت بحق البشرية جمعاء وليس ضد اليهود فقط. نعتقد أن هذا الدرس استوعبه

الجميع"وأردف قائلا "جئنا بوفد عالي المستوى من كبار العلماء المسلمين لنقول إن ديننا الحنيف بأفقه العادل ورحمته وبمعاييره يجرم كل هذه الجرائم".وتابع "الجرائم عديمة الضمير التي نشهدها هنا اليوم هي حقا جرائم ضد الإنسانية. أي انتهاك لنا جميعا، إهانة لكل أبناء الله".ورأس العيسى وفدا إسلاميا رفيع المستوى من علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب مصحوبا بقيادات دينية من عدد من أتباع الأديان، في زيارة إلى موقع الإبادة الجماعية في سربرنتسا في البوسنة والهرسك ومعسكر الإبادة الجماعية في أوشفيتز ببولندا.وقال موقع الرابطة "قامت رابطة العالم الإسلامي بمشاركة عدد غفير من كبار العلماء المسلمين بجهود متعددة موضحة عدالة الإسلام في مواقفه ذات الصلة، وهو ما جعل الآخرين يعبرون عن ثقتهم بقيم الإسلام".

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