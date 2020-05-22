ارتفاع الإصابات بفيروس كورنا في باكستان إلى 51653 حالة

ارتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 51653 حالة، توفت منها 1071 حالة، وتماثلت 15201 حالة للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم, أن من إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 20883 حالة في إقليم السند، و18455 حالة في إقليم البنجاب، و7155 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3074 حالة في إقليم بلوشستان، و 1326 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و602 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و158 حالة في إقليم كشمير الحرة.