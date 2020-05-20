الإصابات بفيروس كورونا في باكستان ترتفع إلى 46915 حالة

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 46915 حالة، توفيت منها 1003 حالات، وتماثلت للشفاء 13101 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 18964 حالة في إقليم السند، و16685 حالة في إقليم البنجاب، و6554 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و2885 حالة في إقليم بلوشستان، و 13101 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و556 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و133 حالة في إقليم كشمير الحرة.