نيجيريا تفرض عزلا محكمًا في بؤر انتشار فيروس كورونا

أعلنت نيجيريا اليوم أنها ستفرض إجراءات "عزل عام محكّم" في المناطق التي تبلّغ عن زيادات كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا في حين ستمضي عملية إعادة فتح الاقتصاد على مراحل.

ومددت الحكومة العزل العام الكامل في ولاية كانو وهي مركز اقتصادي في شمال البلاد تقوم السلطات فيه حاليًا بالتحقيق في سلسلة حالات وفاة غامضة.

وقالت الحكومة:" إن عملية إعادة فتح الاقتصاد على مراحل بعد العزل العام الصارم في ولايات لاجوس وأبوجا واوجون ستتم بشكل أبطأ مما كان مزمعًا وإن المرحلة الحالية من إعادة الفتح التدريجي ستستمر أسبوعين إضافيين".

وأفاد وزير الصحة النيجيري أوساجي إيهانيري أن بلاده سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 338 حالة إصابة جديدة في أكبر حصيلة يومية.