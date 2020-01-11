مقتل 11 مهاجرًا بينهم 8 أطفال في بحر إيجه

قضى 11 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في غرق زورق يقل مهاجرين قبالة تركيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، وذكرت الوكالة أن الزورق غرق في بحر إيجه قبالة مدينة جشمة السياحية في غرب تركيا التي تقع قبالة جزيرة خيوس اليونانية، لافتة إلى إنقاذ ثمانية أشخاص.