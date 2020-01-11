مصرع وإنقاذ عشرات المهاجرين جراء غرق قاربهم قبالة جزيرة يونانية

لقي 12 مهاجرا على الأقل حتفهم، وجرى إنقاذ 21 آخرين، اليوم السبت، إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة جزيرة غربي اليونان، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية، وقال حرس السواحل اليوناني إن الطائرات المروحية وسفن الإنقاذ أجرت بحثا في المنطقة التي تقع جنوب غرب جزيرة باكسوس على أمل العثور على مزيد من الناجين، حيث تفيد المعلومات بأن القارب كان يقل نحو 50 شخصا، وأكدت السلطات اليونانية أنها سارعت إلى المنطقة فور تلقيها إشارة استغاثة من القارب، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل حول جنسيات الضحايا.