الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 22 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ستة شبان من بلدة "دقو" شمال غرب القدس، فيما تم اعتقال أربعة من محافظة "بيت لحم" الواقعة في جنوب الضفة، ومن بين هؤلاء الأربعة أسيران محرران.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال ثمانية آخرين من بلدة "السموع" في جنوب محافظة الخليل الجنوبية، فيما تم اعتقال أربعة من مدينة قلقيلية الواقعة في شمال غرب الضفة.

وعلى صعيد اقتحامات المسجد الأقصى شبه اليومية، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، باحات المسجد المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" الزعوم.