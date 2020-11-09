العاهل السعودي يؤكد رفض المملكة لكافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف
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العاهل السعودي يؤكد رفض المملكة لكافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف

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العرب اليوم - العاهل السعودي يؤكد رفض المملكة لكافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
واشنطن - العرب اليوم

العاهل السعودي يؤكد رفض المملكة لكافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف

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العاهل السعودي يؤكد رفض المملكة لكافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف العاهل السعودي يؤكد رفض المملكة لكافة أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف



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