الخارجية الروسية تؤكد أن الإرهابيون يمنعون المدنيين من مغادرة منطقة خفض التصعيد في إدلب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الإرهابيين يمنعون المدنيين من مغادرة منطقة خفض التصعيد في إدلب، مضيفة أنهم سيواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية.