روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، إضافة اسم الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، إلى لائحة العقوبات المفروضة ضد شخصيات من أوكرانيا وبحسب وكالة "نوفوستي" الروسية، فإنه تم إضافة اسم بوروشينكو إلى قائمة العقوبات التي تم إعدادها في نوفمبر عام 2018" ولم تكشف الوكالة مزيدًا من التفاصيل أو سبب إضافة اسم بوروشينكو.