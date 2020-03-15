جونسون يطلع ابن سلمان على جهود بريطانيا لإيجاد لقاح لفيروس كورونا

ناقش ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جهود الحد من فيروس "كورونا" مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن محمد بن سلمان اتفق مع جونسون على التعاون خلال الرئاسة السعودية لقمة العشرين.

وأطلع جونسون ولي العهد السعودي على جهود بريطانيا لإيجاد لقاح لفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في إنجلترا، عن 10 حالات وفاة أخرى ناجمة عن الفيروس، وهو ما يضاعف تقريباً عدد الوفيات في بريطانيا منذ يوم الجمعة.

وقال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتتي، في بيان: "يؤسفني أن أؤكد وفاة 10 مرضى آخرين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إنجلترا".