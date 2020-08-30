أنقرة تعلن اليونان نقلت جنودا بزي مدني إلى جزيرة مايس قبالة السواحل التركية ولن نقبل بذلك

اليونان نقلت جنودا بزي مدني إلى جزيرة مايس قبالة السواحل التركية ولن نقبل بذلك نشرت الخارجية التركية بيانا بخصوص تقارير تحدثت عن نقل جنود يونانيين بزي مدني إلى جزيرة مايس اليونانية قبالة السواحل التركية، أكدت فيه رفضها لهذه الخطوة.