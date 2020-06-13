مصر تسجل 1677 حالة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 1677 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 62 حالة، مشيرة إلى شفاء 421 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 11529 حالة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 42980 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1484 حالة وفاة.

وبين مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.