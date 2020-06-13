الأردن تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 953 إصابة. وأوضحت في بيان صحفي أن الحالات توزعت على 27 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، و6 حالات مخالطة لمصابين، وحالة يجري الاستقصاء عن سبب إصابتها، و4 حالات لسائقي شاحنات أجانب قادمين عبر الحدود، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 7 حالة شفاء لمصابين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 659 حالة شفاء.