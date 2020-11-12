6 أمريكيين من أصل الضحايا ال8 في تحطم المروحية في سيناء

أفادت القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بأن قتلى تحطم المروحية في سيناء المصرية اليوم الخميس هم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي.