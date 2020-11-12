الداخلية المصرية تضبط 245 كيلو حشيش و2000 جرام لمخدر الآيس

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى الأمن العام) وبمشاركة قوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن الإسماعيلية، عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وإعادة تدويره وكذا مخدر الآيس ( الشابو ) وترويجهما على عملائهم ، متخذين من دائرتى مركز شرطة القنطرة غرب وقسم شرطة ثانى الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى بحملة أمنية مكبرة

أسفرت عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 240 كيلو جرام ، كمية من مخدر الآيس " الشابو " وزنت 2 كيلو جرام ، مكبس حديدى بمشتملاته لإعداد وتدوير مخدر الحشيش ، عدد 3 سيارات ، مبلغ مالى ، عدد 5 هواتف محمولة بحوزة عدد 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية .