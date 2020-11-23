منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان على محطة توزيع منتجات بترولية بجدة

دانت الأمانة العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان بمقذوف على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم، وقوفها وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية ضد المنشآت الحيوية النفطية، الأمر الذي يستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.