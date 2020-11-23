الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، عن قلقه من الاعتداء الإرهابي بمقذوف على خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك وأكد غوتيريش - وفق البيان - أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي.